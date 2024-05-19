Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи

Бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Макаровка (ДНР), пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащие группировки, уточнили в ведомстве, отразили две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии.

ВСУ за сутки потеряли на этом направлении до 105 наемников, солдат и офицеров, две БМП, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также 122 мм САУ «Гвоздика».

По данным пресс-службы, остальным группировкам также удалось добиться тактических успехов.

Так, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике «Иностранного легиона», 24-й, 42-й механизированных бригад, отразили пять контратак штурмовых групп противника.

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ВСУ утратили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, 122 мм САУ «Гвоздика», а также 122 мм боевую машину РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Запад», в свою очередь, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районе населенного пункта Торское (ДНР).

В ходе боевых действий ВСУ потеряли за сутки до 440 наемников, солдат и офицеров, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу «МСТА-Б», а также две 122 мм САУ «Гвоздика».

Силы ПВО, отметили в ведомстве, сбили за сутки 103 дрона различных типов, тактическую ракету «Точка-У», 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.