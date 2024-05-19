Ракетные войска, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерия РФ в течение прошедших суток поразили скопления живой силы украинских войск в 112 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах», — сообщили в ведомстве.

19 мая в Минобороны сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области. 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

В этот же день штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России атаковали ракетами подразделения украинской армии в зоне специальной военной операции.

18 мая испанское издание El Pais сообщало, что Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения.