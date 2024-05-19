Министр обороны Британии высказался об отсутствии поставок ракет из ФРГ

Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus во избежание ударов по Крыму, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News.

По его словам, Лондон помогает «Украине в борьбе за свое выживание» и «воодушевляет других поступать так же». Он отметил, что Германия не позволяет использовать свои ракеты дальнего радиуса в украинском конфликте, в частности, для ударов по Крыму.

«У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но они не позволяют использовать их для ударов по Крыму», — сказал Шэппс.

По его мнению, все больше стран Европы должны последовать британскому примеру и разрешить киевскому режиму наносить удары по территории России, включая Крым.

Шольца призвали пересмотреть решение о поставках Taurus Киеву

Ранее на Западе заявили, что удар украинских формирований по России оружием, поставленным из США, повлечет за собой непредсказуемые последствия.