Стало известно о стягивании ВСУ под Харьков польских БТР Rosomak

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в Харьковскую область переданные Польшей бронетранспортеры Rosomak. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Приехали польские БТР Rosomak и сразу попали под прицел "Ланцетов"», — говорится в публикации.

Бронетранспортеры Rosomak были замечены на восточных окраинах Волчанска Харьковской области. Как уточняют авторы Telegram-канала, ВСУ продолжают стягивать резервы на данное направление.

Ранее стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», Киев отправил на данное направление немецкие и шведские танки и боевые машины пехоты в попытке остановить успешное наступление Российской армии.

Также сообщалось о смене командующего группировкой ВСУ «Харьков». Вместо Юрия Галушкина на эту должность был назначен Михаил Драпатый.