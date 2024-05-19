Атаковавшие Славянский НПЗ украинские БПЛА несли заряды со стальными шариками

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков. Об этом рассказал директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев, сообщает в воскресенье, 19 мая, ТАСС.

«В этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков», — отметил он.

Собеседник агентства также добавил, что сейчас НПЗ приостановил свою работу. В настоящее время на предприятии проводятся следственные мероприятия и уточняется размер нанесенного ущерба.

Ранее глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что в ночь с 18 на 19 мая на территорию НПЗ упало шесть беспилотных летательных аппаратов. Также были слышны взрывы в районах старого кладбища и хуторе Трудобеликовском.