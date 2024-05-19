Британский генерал высказался о боеготовности армии

Британская армия не готова вести полномасштабную войну в одиночку, поскольку утратила такие навыки и десятилетия воевала только с необученными и плохо вооруженными повстанцами и боевиками. Так считает генерал-майор британской армии Джеймс Мартин.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заблокированный Роскомнадзором сайт британской газеты Telegraph.

Генерал Мартин заявил, что армия сейчас пытается «вернуться в первоначальное состояние», так как много лет уделяла внимание только борьбе с повстанцами и боевиками, и не тренировалась для участия в полномасштабных конфликтах между государствами. В частности, это происходило в Сирии, Ираке и Афганистане.

«В результате она "находится в процессе потери навыков" для проведения полномасштабной кампании», — передает Telegraph слова генерала о вооруженных силах страны.

Подобное смещение акцентов привело к сокращению британской армии, ее численность минимальна за 300 лет. Также военным не хватает экипировки, боеприпасов и запчастей.

Генерал сделал вывод, что армии Британии придется полагаться на союзников в случае полномасштабных действий.