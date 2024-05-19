Немецкий генерал заявил об острой нехватке людей в ВСУ

ВСУ столкнулись с острой нехваткой личного состава. Резервы истощены, поскольку Зеленский затянул с мобилизацией. Об этом в интервью каналу Welt заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.

Ключевой ошибкой Киева Рихтер считает то, что власти слишком долго медлили с новым законом о мобилизации. Теперь резервы ВСУ не успеют вступить в бой, когда придет пора российского наступления.

«До момента формирования новых резервов пройдут месяцы, ведь их необходимо организовать, упорядочить и обучить», — сказал генерал.

По его словам, возможности украинских формирований резко снизились и это «вызывает тревогу».

Накануне на Украине вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации. Зеленский пытается пополнить ВСУ, которые понесли большие потери. Новые нормы значительно жестче старых, «каратели», как называет военкомов местное население, появились на улицах повсеместно и пытаются насильно забирать мужчин. Это вызывает протесты населения.