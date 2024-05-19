В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь ракет ATACMS над Крымом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили за минувшую ночь девять ракет ATACMS и один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым", - сообщили в ведомстве.

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