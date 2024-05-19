Российский танкист рассказал, какие чудеса видел на фронте
Кавалер двух орденов Мужества Мударис Асылбаев рассказал о чудесах, которые случались с ним на фронте. Интервью с командиром танка Т-72 публикует Минобороны РФ.
Он рассказал, что однажды с товарищем оказался под огнем двух пулеметов ВСУ, которые прижали их к земле и не давали подняться, однако пули ложились мимо и не попадали по нашим бойцам.
"Мы встаем и начинаем бежать… Не знаю, везение это или чудо, но мы убежали от двух пулеметов, в гору, вдвоем, в бронежилетах", - говорит он.
Второе чудо произошло во время эвакуации раненого солдата: снаряд миномета воткнулся в землю в полутора метрах от бойцов и не взорвался.
Российский солдат спас раненого украинского военного с поля боя
Ордена Мужества Мударис Асылбаев получил за ночную разведку боем и эвакуацию разведгруппы, попавшей в засаду.
Он был одним из ветеранов спецоперации, которые участвовали в параде Победы на Красной площади.