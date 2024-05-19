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Российские штурмовики Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр», пишет Минобороны РФ.

Российские штурмовики Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ
© РИА Новости

Как отметили в ведомстве, российские военные ударили неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — подчеркнули в министерстве.

Ранее российские войска за сутки сбили всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ). Помимо того, военнослужащим России удалось уничтожить пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, пять противорадиолокационных американских ракет HARM.

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