В шести областях восточной Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена звучит в Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

С 8.29 (совпадает с мск) воздушная тревога не затихает в Харьковской области. В 23.12 она объявлена в Сумской области, в 23.19 — в Николаевской, а в 23.33 — в Черниговской. В Одесской и Кировоградской областях сигнал тревоги зазвучал после полуночи.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока не планирует взятие Харькова.

16 мая воздушная тревога в Харьковской области продлилась рекордные 14 часов.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.