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Нуланд назвала последствия появления тренировочных баз НАТО на Украине

Базы НАТО по подготовке украинских военных станут законными целями для российских военных в случае, если они все же появятся на Украине. Об этом ABC News заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Нуланд назвала последствия появления тренировочных баз НАТО на Украине
© Zuma/TACC
«[Появление тренировочных баз Североатлантического альянса] будет означать непосредственное пребывание НАТО на поле боя, что может, как вы уже говорили, привести к усилению напряженности в войне на другом направлении», — предупредила экс-заместитель главы Госдепа.

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Она также признала, что в условиях эскалации конфликта западным военным стало сложнее перенаправлять личный состав Вооруженных сил Украины для прохождения военной подготовки на территории альянса.

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