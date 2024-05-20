Нуланд назвала последствия появления тренировочных баз НАТО на Украине

Базы НАТО по подготовке украинских военных станут законными целями для российских военных в случае, если они все же появятся на Украине. Об этом ABC News заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

© Zuma/TACC

«[Появление тренировочных баз Североатлантического альянса] будет означать непосредственное пребывание НАТО на поле боя, что может, как вы уже говорили, привести к усилению напряженности в войне на другом направлении», — предупредила экс-заместитель главы Госдепа.

Каллас оценила возможность эскалации на Украине из-за военных НАТО

Она также признала, что в условиях эскалации конфликта западным военным стало сложнее перенаправлять личный состав Вооруженных сил Украины для прохождения военной подготовки на территории альянса.