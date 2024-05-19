Одного из лучших летчиков ВСУ ликвидировали в зоне СВО

В зоне спецоперации ликвидировали пилота истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины Дениса Василюка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 831-ую бригаду тактической авиации.

По данным бригады, начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Василюк погиб во время выполнения боевого задания. Летчик был "профессионалом своего дела и совершил десятки боевых вылетов", говорится в посте.

Российские штурмовики Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ

Ранее российский снайпер ликвидировал украинского солдата, который носил немецкую каску времен ВОВ с эмблемой СС. Боец Вооруженных сил РФ рассказал, что предмет обмундирования забрала его группа, чтобы сохранить в качестве доказательства. Он уточнил, что на каске были изображены руны СС.