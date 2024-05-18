Освобождение села Старица Харьковской области позволило полностью перерезать поставки боеприпасов и резервов Вооруженным силам Украины в подконтрольный им город Волчанск. Как сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, освобождение Старицы также позволит снизить интенсивность обстрелов Белгородской области.

"Освобождение села Старица имеет важное военно-тактическое значение, потому что мы закрываем полностью поставки в оставшуюся часть Волчанска резервов и боеприпасов, перекрываем дороги с севера. И самое главное - мы развиваем наступление на те населенные пункты, из которых, по оперативным данным, ведутся обстрелы Белгородской области", - сказал он.

Водолацкий подчеркнул, что освобождение Старицы позволит "максимально снизить", а в последующем "снять проблему обстрелов" Белгородской области.

Он также отметил, что проживающие в Харьковской области мирные жители "ждут российскую армию", чтобы быстрее "освободиться от нацистов".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Старица и продолжили продвижение в глубину обороны противника.