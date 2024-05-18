Под Белгородом открыли временный пункт для жителей Харьковской области

Пункт временного размещения (ПВР) открыт в Белгородской области для жителей освобожденных сел Харьковщины. Об этом сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения», — заявил Ганчев.

По его словам, в случае необходимости людям будет оказана вся необходимая помощь.

На этой неделе группировка «Север» преодолела оборону украинских формирований и освободила более десятка населенных пунктов в Харьковской области. Освобождённая территория составляет более двухсот квадратных километров.

Ранее в Совфеде заявили, что наступление российской армии под Харьковом стало началом освобождения исконно русских земель.