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Под Белгородом открыли временный пункт для жителей Харьковской области

Пункт временного размещения (ПВР) открыт в Белгородской области для жителей освобожденных сел Харьковщины. Об этом сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Под Белгородом открыли временный пункт для жителей Харьковской области
© РИА Новости
«На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения», — заявил Ганчев.

По его словам, в случае необходимости людям будет оказана вся необходимая помощь.

На этой неделе группировка «Север» преодолела оборону украинских формирований и освободила более десятка населенных пунктов в Харьковской области. Освобождённая территория составляет более двухсот квадратных километров.

Ранее в Совфеде заявили, что наступление российской армии под Харьковом стало началом освобождения исконно русских земель.

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