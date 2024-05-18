В Израиле назвали причину приостановки переговоров по обмену пленными

Переговоры об обмену пленными между палестинскиим движением ХАМАС и Израилем приостановлены из-за серьезных разногласий сторон, пишет израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.

Источник отметил, что у лидеров движения и правительства Израиля различное видение того, на каких условиях должен завершиться конфликт.

В ХАМАС заявляют, что требования израильской стороны неприемлемы для движения. Позицию лидеров, участвовавших в переговорах, поддерживают посредники из Египта и Катара.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября 2023 года. Россия, Китай и Бразилия в первые же дни призвали стороны сесть за стол переговоров. США поддержали Израиль, оказали ему финансовую и военную помощь, что привело к сильным протестам в стране.

Египет и Катар выступили в качестве посредников. Их усилия привели к освобождению части заложников, увеличению объемов гуманитарной помощи.