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Российские военные прервали снабжение ВСУ в Харьковской области

Военные ВС РФ на сутки прервали движение ж/д составов с техникой и военными Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

Российские военные прервали снабжение ВСУ в Харьковской области
© РИА Новости
«Харьковское сопротивление сообщает об очень удачно проведенной диверсии. Ребята сожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, относящейся к одному из [тактических] направлений Харьковской области. По этому направлению передвигались составы с боеприпасами, техникой, личным составом, обратно перевозится техника для ремонта. Мы остановили [на сутки] это движение», — заявил координатор.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по аэродрому и промзоне в Миргороде Полтавской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в район аэродрома пришлось два удара, была зафиксирована сильная детонация.

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