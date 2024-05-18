Российские военные прервали снабжение ВСУ в Харьковской области

Военные ВС РФ на сутки прервали движение ж/д составов с техникой и военными Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

«Харьковское сопротивление сообщает об очень удачно проведенной диверсии. Ребята сожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, относящейся к одному из [тактических] направлений Харьковской области. По этому направлению передвигались составы с боеприпасами, техникой, личным составом, обратно перевозится техника для ремонта. Мы остановили [на сутки] это движение», — заявил координатор.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по аэродрому и промзоне в Миргороде Полтавской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в район аэродрома пришлось два удара, была зафиксирована сильная детонация.