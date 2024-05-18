Необходимо разместить германские зенитно-ракетные войска на территории НАТО на границе с Украиной для защиты воздушного пространства над Западной Украиной с помощью систем Patriot, заявил журналу Der Spiegel военный эксперт СДПГ, член комитета Бундестага по обороне Джо Вайнгартен.

Он считает недостаточными поставки систем ПВО и боеприпасов в прифронтовые районы. Вайнгартен заявил, что ПВО на границе стран НАТО с Украиной могут действовать далеко в воздушном украинском пространстве, а комплексы Patriot будут иметь дальность действия до 100 км, передает ТАСС.

Эксперт предложил добиваться поддержки и сотрудничества непосредственно граничащих с Украиной Польши, Словакии и Венгрии.

Депутат от СДПГ Андреас Шварц назвал ПВО «ахиллесовой пятой»украинской армии, поэтому рассмотрение вопроса об обеспечении защиты Украины со стороны стран НАТО может быть альтернативой.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

При этом некоторые немецкие политики, в том числе из СДПГ, отнеслись скептически к предложенной коллегами инициативе. Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених назвал эту идею крайне опасной, поскольку такие действия превратят Германию «непосредственно в воюющую сторону».

Ранее Зеленский заявил, что у Украины есть четверть необходимого вооружения для ПВО, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 истребителей F-16.