Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили поврежденную эвакуационную машину FV104 Samaritan производства Великобритании в хоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Российские военные вывезли машину в тыловой район на восстановление. По данным министерства, транспортное средство уже отремонтировано и вскоре окажется в коллекции трофейного иностранного вооружения.

FV104 Samaritan относится к семейству боевых бронированных машин Combat Vehicle Reconnaissance (гусеничных). Принят на вооружение Вооруженных сил Великобритании в 1976 году. Вмещает до шести человек. Машина имеет противоминную защиту, которая очень помогает экипажу.

Лондон поставлял эту технику Киеву. В общей сложности было выпущено 100 таких машин.

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На этой неделе также сообщалось, что ветеран СВО Иван Жарский уничтожил танк Leopard немецкого производства и несколько боевых машин пехоты (БМП) Bradley производства США. Техника была представлена на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве.