Истребители Су-35С прикрыли штурмовики Су-25, выполнявшие боевую задачу

Минобороны РФ опубликовало видеокадры сопровождения и прикрытия истребителями Су-35С российских Воздушно-космических сил (ВКС) штурмовиков Су-25.

"Получил боевую задачу на прикрытие самолетов Су-25. Выполнил взлет с аэродрома в район прикрытия. Штурмовики Су-25 успешно выполнили свою задачу, отработали штатно и вернулись на аэродром базирования. Ушел с боевого курса, выполнил уход в сторону своего аэродрома базирования, после чего совершил успешную посадку", - рассказал летчик Су-35С Алексей.

В Минобороны России отметили, что экипажи Су-35С круглосуточно выполняют различные боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++". В составе ВКС России носит индекс Су-35С. Имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное. Основное вооружение Су-35С составляют 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1, ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35У или Х-59М, различные типы высокоточных и неуправляемых боеприпасов.