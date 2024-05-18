Украинский беспилотник попытался атаковать Крым

В ночь на 18 мая беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил попытку атаковать полуостров Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сорвали удар, уничтожив дрон над территорией региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек стал жертвой атаки украинского БПЛА на село Новая Наумовка в Белгородском районе, еще один ранен. Пострадавшие приехали в населенный пункт вскопать огород, хотя ранее здесь был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).