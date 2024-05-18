Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Полтавской области

Российские военные ударили по аэродрому и промзоне в Миргороде Полтавской области Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

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По словам подпольщика, серью ударов по военным объектам в городе зафиксировали ночью 18 мая.

«Один из взрывов был ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный, слышали даже на противоположном конце города», — отметил Лебедев.

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Подпольщик указал, что две атаки пришлось в район аэродрома, наблюдалась сильная детонация.

Ранее в подполье заявили об ударе по военному заводу в Харькове.