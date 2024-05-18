Мобилизация: последние новости на сегодня 18 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 мая 2024, в материале «Рамблера».

Поправку о пенсиях вдовам бойцов СВО подготовили в Госдуме

Поправка о том, что вдовы погибших бойцов, которые принимали участие в специальной военной операции, будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребенком 23 лет, подготовлена комитетом Госдумы по труду, сообщает «Дейта.ру» со ссылкой на члена комитета Екатерину Стенякину.

По ее словам, поправка подготовлена по предложению главы государства Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ поддержал законопроект, который предполагает выплату двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли в ходе спецоперации.

Депутат Госдумы Соболев: при полной мобилизации отсрочек не будет

В случае полной мобилизации, что считается уже войной, отсрочек от службы в армии в России не будет, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева.

По его словам, бронь коснется только работников тыла, кто занят в производстве военной техники, в области обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее комитет Госдумы по обороне порекомендовал отклонить проект «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Он касался предоставления отсрочки для отцов троих детей.

Младший сержант сорвал наступление ВСУ ликвидацией 40 военнослужащих

Младший сержант Александр Чучунков помог сорвать попытку наступления противника на одном из важных тактических рубежей, сообщает «Лента.ру».

Благодаря ему удалось ликвидировать 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Также противник потерял три единицы автомобильного транспорта, а попытка украинского наступления сорвалась.