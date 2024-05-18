Спецоперация на Украине 18 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 мая 2024 года.

Минобороны РФ сообщило о захвате британской эвакуационной машины FV104 Samaritan

Российские бойцы захватили поврежденную эвакуационную машину FV104 Samaritan производства Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Ее перевезли в тыловой район на восстановление. Транспортное средство отремонтировано и готовится пополнить коллекцию трофейного иностранного вооружения.

Гусеничная FV104 Samaritan является одним из представителей семейства боевых бронированных машин Combat Vehicle Reconnaissance. Она была принята на вооружение британских вооруженных сил в 1976 году.

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

Вооруженные силы Украины выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщает газета «Взгляд».

Сначала по Горловке было выпущено три и два 155-мм натовских снаряда из населенного пункта Дзержинск.

Затем восемь таких же снарядов было выпущено по Петровскому району Донецка.

Минобороны сообщило об уничтожении отделения ВСУ под Вербовым

Российские гаубицы ликвидировали отделения пехоты Вооруженных сил Украины в районе Вербового в Запорожской области, сообщает НСН со ссылкой на Минобороны РФ.

Разведывательные подразделения провели воздушную разведку и обнаружили группу пехоты противника, которая пыталась закрепиться на передовых позициях и укрыться в блиндажах северо-западнее Вербового.

Метким огнем артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с двух выстрелов уничтожили пехоту ВСУ.