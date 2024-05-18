Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер предположил, когда Россия добьется своей цели по полной демилитаризации Украины. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Риттер оценил сроки демилитаризации Украины и подчеркнул, что Россия вскоре достигнет этой цели. По его мнению, российские военные действуют на результат. Кроме того, Москва обладает стратегическим преимуществом, которое использует в полной мере.

«Украинская армия будет продолжать распадаться. <...> К сожалению, это тот путь, который выбрало руководство Украины, и это тот путь, по которому Россия будет идти до тех пор, пока не одержит победу», — отметил он.

В Washington Post сравнили успехи Украины и России в конфликте

Ранее Риттер назвал президента России Владимира Путина самым уважаемым в мире лидером. Военный подчеркнул, что страна является крупным игроком на мировой арене.