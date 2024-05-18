СМИ: переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены

Переговоры между правительством Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС приостановлены. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

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Консультации зашли в тупик из-за того, что участники конфликта не могут договориться об условиях освобождения заложников.

"Источники указали, что расхождения между сторонами очень большие, особенно по поводу термина "конец войны", а также по поводу требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать ХАМАС", - указывает Kan.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, удалось освободить 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.