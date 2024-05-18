Белый дом прокомментировал атаку украинских беспилотников на Туапсе

Американские власти не содействуют ударам Украины по российской территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джона Кирби.

«Мы не поощряем атаки по российской территории и не содействуем им», — заявил он.

Так чиновник ответил на вопрос о регулярной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. После падения дрона произошло возгорание на территории предприятия.

Украинские дроны атаковали НПЗ в Туапсе

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей Минобороны США сообщило, что Киев попросил американские власти снять ограничение на использование передаваемого оружия и позволить атаковать военные цели на территории, которую Запад признаёт российской.