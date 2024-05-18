Telegraph: военные США столкнулись с серьезными проблемами в инженерном деле

Военные США значительно отстают в инженерном деле во время учений НАТО в Польше, сообщает Telegraph.

По данным газеты, им потребовался час, чтобы собрать простую переправу времен Вьетнамской войны. Военные стран Североатлантического альянса в рамках маневров преодолевали участок длиной 156 метров, переправляясь через реку Драва. Британцы использовали армейскую амфибийную установку М3, грузовик массой 24,5 тонны, который раскладывается в плавучую платформу.

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Они преодолели реку за 18 минут, оставив американцев позади, которые в нескольких сотнях метров выше по течению томились, соединяя понтоны своего моста, секции которого в последний раз использовались в бою во Вьетнаме, и, в конце концов, открыли его более чем через час.

В двухнедельных учениях с участием армий Великобритании, Польши и США приняли участие около 2400 британских военнослужащих и 1105 транспортных средств, включая 22 танка Challenger, 88 боевых машин пехоты Warrior и 104 бронетранспортера Bulldog.

Майор Райан Ингрэм, командир 23-й инженерно-десантной эскадрильи, укомплектованной М3, сказал, что он «поспорил» с американцами о том, кто быстрее всех сможет организовать переправу в течение недели.

«Математика никогда не лжет. Между мной и моим коллегой из США было заключено пари о том, кто из них быстрее. Пока что я выигрываю и не проиграл ни одного раунда на этой неделе», — сказал он, прежде чем объяснить логистические преимущества британского подхода. «Мы можем штабелировать паромы несколькими штабелями, что позволяет нам перевозить больше грузов за раз, поскольку они ограничены скоростью, а также тем фактом, что транспортные средства не могут резко тормозить или что-то еще на понтонах. Я полностью верю, что естествознание и математика существуют. Пока экипажи выполняют инструкции, это действительно безопасно», — указал Ингрэм.

В реальной военной ситуации, например, на Украине, переходы могут подвергнуться нападению, а транспортные средства, застрявшие на мостах, станут легкой мишенью. Однако использование паромов позволяет быстро спастись.