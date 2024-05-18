США провели "субкритический эксперимент" на ядерном полигоне

В США провели очередной «субкритический эксперимент» в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности при Минэнерго.

Это 34-й подобный эксперимент. По данным министерства, он не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует «самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция».

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Ведомство отмечает, что планируется увеличить частоту проведения таких субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательных взрывам.

Эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе в штате Невада. Полученные данные будут использованы, в частности, для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.