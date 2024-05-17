ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду

Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлёте к Белгороду
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что силы ПВО ВС России сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.
Об этом он написал в своём Telegram.
«По предварительной информации, два человека пострадали. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и осколочное ранение левой голени, у второго — осколочное ранение лобной области», — заявил глава региона.
Также он добавил, что в Белгороде фрагментом снаряда пробиты кровля, перекрытие техэтажа и потолок в одной квартире многоквартирного дома.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на белгородское село Новая Наумовка.