Два мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ Белгорода

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода и Белгородского района пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, у одного из пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и осколочное ранение левой голени, у второго — осколочное ранение лобной области.

«Бригадами скорой пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул глава города.

Гладков добавил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. Фрагменты снарядов повредили многоквартирный дом в Белгороде, а также ряд частных домовладений в Белгородском районе.

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России пытались атаковать 102 беспилотника Вооруженных сил Украины. Cредства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один — над Курской областью. Кроме того, в Черном море патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров.