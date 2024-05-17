Владимир Зеленский создал идеальные условия для Вооруженных сил России в Харькове. С таким обвинением выступил отставной украинский генерал Сергей Кривонос, передает «РИА Новости».

Он указал, что на Украине уже не первый год активно обсуждалась и отмечалась важность создания фортификационного оборудования в Харькове. Кроме того недавно Зеленский приезжал в регион и заявлял, что там «все круто и просто идеально», добавил Кривонос.

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«Но идеального для кого? Как показала практика для россиян», — отметил он.

По словам генерала, РФ «совершенно спокойной преодолела эти территории, где даже не было укрепленных позиций». На этом фоне он призвал Киев объяснить «провал фортификационного оборудования в Харькове». При этом Кривонос выразил уверенность, что «власти страны просто ничего не делают для обеспечения безопасности государства», тогда как «украинцы платят за их провалы ценой своих жизней».

Напомним, что 10 мая ВС России начали наступление в Харьковской области. На прошедших выходных Минобороны РФ сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов в регионе. В частности, говорилось о Бугроватке, Гатище, Красном, Мороховеце, Олейниково, Борисовке, Огурцово, Плетеневке, Пыльной и Стрелечье.