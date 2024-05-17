Над Белгородской областью сбили оперативно-тактическую ракету "Точка-У"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 мая около 19:40 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты "Точка-У" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - сказали в Минобороны.