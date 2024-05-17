ВС РФ нанесли удар по порту в Одесской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России (ВС) нанесли удар по порту города Южный в Одесской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, удар пришелся на портовую зону, которая уже становилась объектом атак. Кроме того, Лебедев предоставил фото с места событий — на нем можно увидеть сильное задымление.
«В 18:30 был прилет в городе Южный Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание», — заявил он.
Отмечается, что ВСУ могут готовить в Южном безэкипажные плавсредства, а также там могут быть развернуты системы HIMARS.
Ранее Лебедев сообщил об ударе по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве.
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