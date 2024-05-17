ВС РФ нанесли удар по порту в Одесской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России (ВС) нанесли удар по порту города Южный в Одесской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, удар пришелся на портовую зону, которая уже становилась объектом атак. Кроме того, Лебедев предоставил фото с места событий — на нем можно увидеть сильное задымление.

«В 18:30 был прилет в городе Южный Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание», — заявил он.

Отмечается, что ВСУ могут готовить в Южном безэкипажные плавсредства, а также там могут быть развернуты системы HIMARS.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве.