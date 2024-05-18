На Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации

Скандальный закон о новых правилах мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) вступил в силу. Этим законом власти преследуют цель значительно пополнить понесшие большие потери армейские подразделения за счет введения новых жестких правил призыва.

Новые правила вызвали возмущение украинских граждан призывного возраста еще на этапе внесения законопроекта в Верховную раду в конце прошлого года. Проблема "уклонистов" от призыва, остро стоящая на Украине уже более двух лет, получила новый импульс. Многие украинские мужчины, не желающие отправляться на передовую, решаются на нелегальный переход государственной границы любыми способами - от подделки документов, переодевания в женский наряд до смертельно опасных заплывов через бурную горную реку Тиса на границе с Румынией.

По последним данным украинской погранслужбы, только из этой реки за последнее время вытащили около 30 тел утонувших.

Есть и такие, кто пытается переплыть пограничную с Польшей реку Буг, перейти в Словакию или Венгрию горными тропами, пересечь границу с Молдавией. Пограничники отлавливают их сотнями и передают военным, однако поток бегущих от призыва не иссякает. Но большая часть уклонистов пытаются просто прятаться, покидают свои дома, меняют место жительства или, наоборот - не выходят из квартиры, опасаясь быть насильно мобилизованными на улицах военкомами.

Требования документа

Закон значительно урезает права украинцев. Отныне все военнообязанные, состоящие на военном учете на Украине, а также находящиеся за границей, обязаны уточнить в военкоматах свои учетные данные в течение 60 дней. Нарушители будут подвергнуты солидным штрафам и могут быть лишены права управлять автомобилем. Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет. Без этого документа живущие за границей украинцы не смогут получить консульские услуги и продлить действие загранпаспорта. Также мужчины в возрасте 25-55 лет, получившие инвалидность второй и третьей группы после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторную медкомиссию. Еще один пункт закона касается права военкоматов, при некоторых ограничениях, конфисковывать у граждан транспортные средства для нужд ВСУ.

В то же время из первоначального текста законопроекта исключены пункты о демобилизации и ротации, предусматривающие демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы, из которых 18 месяцев - на передовой. Как сообщали украинские СМИ, исключение положения о демобилизации из документа инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Исключены также положения о доплатах военным на передовой.

Закон также предусматривает категории граждан, не подлежащих мобилизации. Это сотрудники силовых органов, судьи, министры и их заместители, депутаты Рады и их помощники, сотрудники оборонных предприятий, многодетные отцы и отцы-одиночки, а также имеющие подтвержденную инвалидность.

Следует отметить, что еще в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, направленных на ужесточение мобилизации. Первым был уменьшен мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, вторым отменена категория "ограниченно годен" к службе в армии, третий предусматривает создание электронного реестра военнообязанных. А затем Рада приняла законопроекты о мобилизации осужденных и уголовной ответственности за отказ от прохождения медкомиссии. 17 мая президент подписал закон о мобилизации заключенных.

Принятие законопроекта

В прошлом году на фоне многочисленных потерь ВСУ и трудностей с мобилизацией Зеленский заявил, что в ВСУ надо призвать еще 500 тыс. человек. В Раде сочли такую инициативу утопичной, так как в бюджете страны для выполнения озвученного главой государства плана средств нет. Тем не менее 25 декабря в парламент внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец назвал ряд положений документа противоречащими конституции. После бурных дебатов парламентарии 11 января вернули законопроект на доработку правительству.

30 января кабмин зарегистрировал в Раде новую версию мобилизационного законопроекта, а 7 февраля документ был принят в первом чтении. Ко второму чтению было подано более 4 тыс. поправок, их рассмотрение затянулось до 11 апреля, когда законопроект, наконец, приняли во втором и окончательном чтении. 16 апреля его подписал Зеленский, на следующий день документ был опубликован и, согласно законодательству, вступает в силу с 18 мая.

Оценка документа

По мнению ряда украинских экспертов и политиков, новый закон не поможет ВСУ существенно пополнить свои ряды, но нанесет значительный вред экономике страны. Так, Европейская бизнес-ассоциация, объединяющая международных инвесторов Украины, выступила с резкой критикой новых правил мобилизации, заявив, что они могут парализовать экономическую активность. Авторы заявления подчеркнули, что такие меры приведут к оттоку квалифицированных кадров, потере доверия международных заказчиков и расторжению контрактов. А экс-спикер Рады Дмитрий Разумков, назвавший документ позорным, констатировал, что мужчины призывного возраста уже начали массово увольняться с работы, чтобы их не забрали в военкомат прямо с предприятий, как это предусмотрено новыми правилами мобилизации. Политик также предупредил Зеленского, что украинцы не простят ему закон о мобилизации.

Украинский политолог Андрей Золотарев в свою очередь обратил внимание на то, что украинцы, находящиеся за границей и лишенные консульских услуг, будут массово отказываться от гражданства, страна может лишиться минимум 10 млн человек. Действительно, украинцы не спешат возвращаться на родину. Еще во время обсуждения законопроекта проживающие в других странах украинцы выстраивались в огромные очереди в загранучреждения в надежде успеть получить паспорта до введения новых правил. Украинские СМИ распространяли видео конфликтов со служащими учреждений, а также между людьми в очереди, иногда дело доходило до драк.

Проблемы, по мнению Золотарева, обострятся и внутри страны: будет наблюдаться падение доверия населения к Зеленскому и органам государственной власти, а отсутствие в законе пункта о демобилизации станет причиной деморализации украинских военнослужащих, находящихся уже долгое время на передовой.

Под давлением США

Украинский кабмин, офис президента и депутаты явно спешили с принятием закона о мобилизации. Так, министр обороны Украины Рустем Умеров активно призывал депутатов не терять времени и называл недопустимыми политизацию и затягивание принятия законопроекта. Причиной этого, как сообщала газета The New York Times, было давление на Киев со стороны Вашингтона. По данным издания, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявлял в апреле, что мобилизационные усилия Украины так же важны для стабилизации фронта и перелома хода конфликта с Россией, как и артиллерия.

Иными словами, в Вашингтоне увязывали ужесточение Киевом правил мобилизации с принятием Конгрессом США пакета законов об оказании военной помощи Украине, включающего $61 млрд для нужд ВСУ. В итоге закон о мобилизации был подписан Зеленским 16 апреля - ровно за четыре дня до голосования в Конгрессе США.

Однако и сейчас, когда закон о мобилизации вступает в силу, на Западе не успокаиваются, требуя от Украины поставок на передовую все больше и больше пушечного мяса.

"Пакет [американской] помощи не решит большие проблемы Украины [на фронте]. <...> Украине потребуется мобилизовать больше людей, улучшить их систему обучения, а также адекватно экипировать новые войска", - заявил в статье для журнала Foreign Affairs военный эксперт, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг.

А бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес настоятельно посоветовал Киеву "поправить свою мобилизационную систему" и призвать в вооруженные силы всех украинцев, которые находятся в других странах. При этом он прямо заявил, что в противном случае Украина не сможет рассчитывать на долговременную поддержку.