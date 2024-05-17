В Европе рассмотрят возможность обучения солдат ВСУ на Украине

Европейский союз (ЕС) рассматривает конкретные варианты обучения украинских военнослужащих не только на территории Евросоюза, но и на Украине не позднее начала 2025 года. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag. ТАСС

По информации газеты, основными сторонниками подобной практики являются Франция, страны Восточной Европы и Прибалтики. RT на русском

Авторы публикации пояснили, что это означает, что подготовка украинских военнослужащих фактически будет проходить в зоне боевых действий. С этой инициативой выступил голландский генерал Михель ван дер Лаан на заседании руководителей генштабов государств - членов ЕС. «Мы должны подумать о возможности и желании направить инструкторов на Украину, а также поддержать их обучение на территории Украины», — цитирует газета ван дер Лаана. Газета.Ru