В НАТО назвали РФ долгосрочной угрозой

НАТО считает, что Россия представляет «долгосрочную угрозу и большую проблему» вне зависимости от исхода конфликта на Украине. Об этом сообщил командующий объединенными силами блока в Европе Кристофер Каволи, передает «РИА Новости».

Он указал, что РФ «стремится нарастить численность своих вооруженных сил и уже даже объявила о таких планах». Также Москва нарастила свое военное производство, добавил Каволи.

«Я считаю, что Россия будет представлять собой долгосрочную угрозу для альянса. В предстоящие годы мы будем сталкиваться с "большой российской проблемой"», — уверен он.

По мнению Каволи, Россия останется «угрозой» для НАТО вне зависимости от исхода конфликта на Украине. Он считает, что в ближайшие годы РФ станет «крупной силой, которой будут руководить все те же люди».