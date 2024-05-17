СМИ: ВС РФ взяли под контроль больше территории Украины, чем Киев в ходе контрнаступления

Вооруженные силы России уже взяли под свой контроль во время недавних операций больше территории Украины, чем удалось отвоевать Киеву в ходе своего контрнаступления 2023 года. Об этом сообщает The Washington Post.

«Россия захватывает больше территории, чем Украина освободила при контрнаступлении 2023 года», — говорится в тексте.

В WP отметили, что об этом свидетельствуют выводы неправительственных американских экспертов, которые пристально наблюдают за ходом военных действий на Украине.

В издании также указали, что, несмотря на то, что Киев ожидал нового наступления РФ на северо-восточной границе страны в течение нескольких месяцев, оно все равно удивило ВСУ. Одной из ключевых причин, как утверждают в WP, стала потеря видеопотоков из-за российских радиоэлектронных помех.

Напомним, что ВС России начали наступление в Харьковской области 10 мая. На прошедших выходных Минобороны РФ сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов в регионе. В частности, говорилось о Бугроватке, Гатище, Красном, Мороховеце, Олейниково, Борисовке, Огурцово, Плетеневке, Пыльной и Стрелечье. В ближайших планах у ВС РФ на этом направлении освобождение поселка Липцы, который находится в 30 километрах от Харькова.