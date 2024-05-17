Наряду с достаточно распространенными в ВСУ орудиями Д-30 и американскими М777 российским бойцам удается ликвидировать и достаточно редкие артиллерийские системы натовского производства.

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Например, в социальных сетях размещено видео уничтоженной французской 155-мм гаубицы TRF1. Ее не спасли даже специальные защитные противодронные сети. Как видно, полностью выгорел отсек с двигательной установкой, которая позволяла самостоятельно перемещаться по местности со скоростью до восьми километров в час.

По разным данным, формирования киевского режима могли получить от шести до четырнадцати таких гаубиц.

Боевая масса составляет около десяти тонн. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами - 24000, а активно-реактивными - до 30000 метров. Скорострельность: шесть выстрелов в минуту. Расчет - семь военнослужащих.