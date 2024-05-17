Зеленский подписал закон о мобилизации преступников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Такая информация следует из данных на сайте Верховной рады Украины.

Как сообщалось, карточка законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины», размещенная на сайте Верховной рады, обновилась и теперь гласит о заверении документа подписью Зеленского.

Закон позволяет условно-досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления для мобилизации их в зону боевых действий. Кроме того, предполагает установить уголовную ответственность за уклонение от прохождения контрактной военной службы для освобожденных в связи с этим заключенных.

Среди прочего документ предусматривает обязательное согласие на службу как самих осужденных, так и командиров частей, в которых будут созданы отдельные спецподразделения для совершивших преступления, передает РБК.

В тот же день Зеленский подписал закон об усилении ответственности за военные правонарушения, который в несколько раз увеличивает штрафы для уклонистов от службы.

В свою очередь министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в стране будет отменен указ о брони на мобилизацию для курьеров и букмекеров.