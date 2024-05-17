Черноморский флот уничтожил за сутки 25 катеров ВСУ

Черноморский флот за прошедшие сутки уничтожил 25 украинских безэкипажных катеров. Об этом говорится в отчете Минобороны РФ. ТАСС

«Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров», — следует из сообщения. Газета.Ru

Накануне военное ведомство сообщило, что морская авиация ВМФ РФ уничтожила три украинских катера в западной части Черного моря, они двигались по направлению к Крымскому полуострову. Беспилотники были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ. NSN.FM