Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения Западной группировки войск продолжали в течение недели занимать более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 18 бригад Вооруженных сил Украины и отразили 37 контратак противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Западной группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям восемнадцати бригад противника в районах населенных пунктов Артемовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Ямполовка, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что также отражены 37 контратак штурмовых групп восьми бригад ВСУ, а также двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Новоегоровка, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Берестовое, Кисловка и Ольшана Харьковской области.