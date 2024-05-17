Названы главные причины провала ВСУ в Харьковской области

Одной из причин провала ВСУ под Харьковом является украинская коррупция, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что в Киеве заявили о мощной линии обороны на этом направлении, но ее в действительности не оказалось. Эксперт отметил, что на это обратили внимание даже западные союзники Украины.

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Предполагалось, что ВСУ выстроили там мощную линию обороны. Но ее не оказалось. Даже на Западе признали, что Украина получила столько денег, что ВСУ могли построить фортификационные сооружения из долларовых купюр, — пояснил Матвийчук.

Как уточнил эксперт, еще одной причиной провала стало неожиданное начало действий со стороны Вооруженных сил России. По его мнению, Харьковское направление в Киеве считали второстепенным, ожидая наступления российской армии на Запорожском или Херсонском направлениях. Кроме того, по мнению Матвийчука, продвижение ВС России очень стремительное и ВСУ физически не были готовы остановить его.

Полковник в отставке Виктор Баранец ранее призвал помочь жителям Харькова. По его словам, ВС России не оставят местных жителей без еды, воды и медикаментов. Военный эксперт считает, что страна от этого не обеднеет.