За неделю боевых действий российские военные из группировки войск «Север» освободили в Харьковской области 12 населенных пунктов, заявило Министерство обороны. RT на русском

В свежей сводке приводится список освобожденных населенных пунктов. Это Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Российская газета

По данным военного ведомства, за указанный период армия России нанесла поражения подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе поразила позиции украинских войск в районе Волчанска. В ходе боестолкновений была отражена 21 атака противника, отметили в министерстве. Lenta.ru