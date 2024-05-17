Французский генерал рассказал о «сюрпризе» в действиях ВС РФ

Продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом не только для украинских войск, но и для западной разведки. Об этом в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.

Он отметил, что о планах Вооруженных сил РФ не было даже предупреждения от американской разведки. Вместе с тем Клермон подчеркнул, что трудно сказать, были ли американцы в курсе наступления российских военных. По мнению генерала, сложившаяся ситуация благоволит России.

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области. После этого Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов на севере региона и продвижении в глубину оборона противник.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

Президент России Владимир Путин заявлял, что у России сейчас нет планов по взятию Харькова. Цель российских войск на этом направлении — создание санитарной зоны в ответ на обстрелы регионов РФ со стороны Вооруженных сил Украины.