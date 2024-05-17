ВС РФ освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области

Российские войска освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Достаточно большая уже территория [Харьковской области] освобождена. Это более 200 квадратных километров», — заявил Виталий Ганчев.

Его слова приводит РИА Новости.

Глава администрации уточнил, что частично армией РФ была освобождена северная часть Харьковщины. Также продолжаются зачистки Волчанска от боевиков ВСУ. Кроме того, по его словам, в рядах украинских сил паника, многие из военных дезертируют, не желая воевать с Россией.