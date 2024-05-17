Путин оценил расходы России на оборону

Расходы России на безопасность сейчас некритичные с учетом состояния экономики, а по мнению некоторых экспертов могут быть и повышены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с сопровождающими его в поездке российскими журналистами.

"У Минобороны [расходы составляют от ВВП] 6,7%, а на всю оборону и безопасность - 8% с небольшим, это некритично пока. Потому что в Советском Союзе в 1985-1986 годах расходы на оборону составили 13% [ВВП], - отметил президент РФ. - Для нас сегодня с учетом состояния экономики, макроэкономических показателей, прогнозов доходов бюджета, расходы на оборону и безопасность, даже вместе, <…> не критичны, абсолютно нормальны". "Более того, некоторые эксперты полагают, что можно было бы и еще больше туда добавить, - указал Путин. - Возможности бюджета <…> позволяют".