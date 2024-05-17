Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте в Харьковской области

Оборона ВСУ не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои». Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале, передает РБК.

Российская армия инициировала наступление после того, как зафиксировала переброску украинских войск, заявил Сырский. Он указал на расширение зоны активных боевых действий на харьковском направлении почти на 70 км.

Неделю назад Владимир Зеленский проинформировал о российском наступлении в Харьковской области. Издание The Washington Post тогда писало о выходе из строя терминалов Starlink, которые ВСУ используют для связи на поле боя. Из региона эвакуировали более 4 тыс. человек. Зеленский отмечал, что в сложившейся ситуации «есть вина всего мира».

Путин: планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет

Ранее генерал Чарльз К. Браун-младший, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, заявил, что НАТО рассматривает возможность отправки инструкторов на Украину.