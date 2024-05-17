Киевский режим не прислушался к предупреждениям и продолжает обстреливать жилые кварталы приграничных регионов. Из-за этого и создается санитарная зона. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в КНР.

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"Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам, - напомнил Владимир Путин. - И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности - санитарную зону".

В том числе это следствие того, что происходит сейчас на харьковском направлении, уточнил Владимир Путин, говоря об успешном продвижении российских военных. По его словам, это тоже вина киевского руководства, "ведь они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий".

Летом прошлого года глава государства заявил, что Киев сохраняет возможность обстреливать российскую территорию, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать.

В конце марта нынешнего года Путин, говоря о возможной санитарной зоне на нынешних украинских территориях, заявил, что она должна быть сложно преодолима для средств поражения - прежде всего западного производства. Президент подразумевал, что нужно принять меры для защиты российских территорий, которые находятся под обстрелами и атаками дронов, уточнил после этого его пресс-секретарь Дмитрий Песков.