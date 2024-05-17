Военный хирург с позывным Скальпель извлек взрыватель из ноги раненого

Врачи 19-й мотострелковой дивизии ЮВО рассказали о случае, произошедшем на днях в полевой операционной. Санитары доставили подорвавшегося на мине пациента: множественные ранения ног, потеря крови. Рентген показал инородное тело в ране, уже в ходе операции стало ясно, что это кумулятивный взрыватель на боевом взводе. Солдат истекал кровью, рядом оперировала вторая бригада. Хирург с позывным Скальпель решил дать коллегам возможность доработать, потом удалить из операционной всех, без кого можно обойтись, и достать опасную вещицу.

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В первую очередь попросили выйти женщин. Операционная сестра не хотела оставлять свою бригаду, но ослушаться приказа старшего хирурга не смогла, пишет "Красная звезда". У стола остались старший лейтенант Скальпель, ассистент майор Акула, анестезиолог База и санитар, ефрейтор Ирон. Скальпель приказал всем надеть средства защиты: очки, шлемы, бронежилеты. Сам он не мог убрать руки из раны, поэтому коллеги помогли ему облачиться в снаряжение. Ирон приготовил ящик с песком для приема взрывоопасного предмета.

"Электроножом и ножницами рассекли ткани вокруг взрывателя и я на вытянутой руке достал его медицинским инструментом, - рассказал хирург. - Ирон максимально осторожно вынес ящик из операционной. Мы продолжили работу и благополучно завершили операцию".

Пациент был под местной анестезией, все видел и слышал. Позже он признался, как удивился тому, что врачи надели бронежилеты. Но доверился бригаде, действовавшей уверенно и спокойно.